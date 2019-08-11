Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen milli futbolcu Ömer Toprak'ın yeni takımı belli oldu. Werder Bremen kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla 30 yaşındaki stoperle bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ömer'in son iki sezondur formasını terlettiği Dortmund ise deneyimli savunmacının zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Öte yandan 1.87 boyundaki futbolcunun yeni takımındaki forma numarası ise 21 olarak belirlendi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler