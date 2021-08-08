Galatasaray 'ın transferini bitirmek üzere olduğu stoper Victor Nelsson hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Kopenhag'ın evinde Brondby ile oynadığı kritik maçta Nelsson yedek kulübesinde maça başladı. Nelsson uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de görev yapmadı.

Nelsson, Kopenhag takımında yer aldığı üç sezonda sadece bir kez yedek kulübesinden oyuna girmişti. Nelsson 03.02.2021 tarihinde Aalborg deplasmanında ikinci yarı görev yaparken oynadığı diğer 84 tanesinde 11'de başlamıştı. Nelsson maçların çoğunda da 90 dakika süre almıştı.

89.dakikada oyuna girdi

22 yaşındaki oyuncu 4-2 kazanılan Brondby maçında 89.dakikada oyuna girdi ve adeta takıma veda etti. Nelsson'un bu önemli maçta yedek kalması Galatasaray transferinin sonuçlandığı yorumlarına neden oldu.



