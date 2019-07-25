Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak yerine başka bir santrfor almayı planlayan Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri de Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'ydı. Belçika ekibinden ayrılabileceği konuşulan Tanzanyalı golcü, Het Laatste Nieuws gazetesine yaptığı açıklamayla geleceği hakkındaki iddialara son noktayı koydu.

26 yaşındaki forvet, "Benim işim futbol oynamak. Hakkımda çıkan dedikodularla uğraşmak istemiyorum. Menajerim de bunu biliyor. Ligin başlamasına iki gün kala yalnız kalmak istiyorum. Eğer somut bir teklif gelirse dinleriz. Ancak kesinlikle Genk'ten ayrılmak istemiyorum. Genk, bir hapishane değil. Bu kulüp benim ailem. Birlikte şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Öyleyse Neden ayrılayım ki? Kendimi mutlu hissettiğim sürece hiçbir sorun yok." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



