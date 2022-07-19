İki farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen Jason Denayer, Fransız ekibi Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkmıştı. Sarı-Kırmızılılar özellikle Marcao'nun ayrılığı sonrasında Belçikalı stoperi renklerine bağlamak istese de bir türlü yıldız isimle anlaşamadı.

27 yaşındaki futbolcu, yıllık 3 milyon Euro istedi, Aslan 2 milyon Euro verdi ancak transfer gerçekleşmedi. Cimbom'un yanı sıra Türkiye'den, Fenerbahçe , Trabzonspor ve Başakşehir de tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için devreye girdi fakat Denayer'in yeni adresi İtalya oldu.





Deneyimli savunmacı, Torino'ya, yıllık 3 milyon Euro civarında bir rakama 3 yıllık sözleşme karşılığında 'Evet' dedi. Torino, Gleison Bremer'i Juventus'a satmasının ardından onun boşluğunu Belçikalı stoperle doldurmayı planlarken, Denayer'in perşembe ya da cuma günü yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Çağrı Davran