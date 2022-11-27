Kritik bir transfer operasyonuna girişen ve ocak ayında kadrosunu çok önemli takviyelerle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray 'da yönetim yoğun mesaiye başladı.





Ayrılık aşamasında

Galatasaray'ın yabancı stoper arayışında yeni bir isim daha gündeme geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar’ın, Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı stoper Juan Jesus'la ilgilendiği öne sürüldü. 2021 yazında Roma'daki mukavelesi bitince Napoli'ye imza atan 31 yaşındaki solak stoper, yeni takımıyla da ayrılık aşamasında.

Bedavaya alacak

Galatasaray'ın Sambacı'yı şimdiden ikna edip, sezon sonunda bedavaya kadrosuna katacağı iddia ediliyor. Ancak Napoli'nin uygun bir bonservis bedeli talep etmesi durumunda, Jesus'un Ocak ayında transfer edilme ihtimali de var.

Nino için "Bekle ve gör"

Sarı-Kırmızılılar'ın yabancı stoper gündemindeki diğer isim de Brezilyalı. Ülkesinde Fluminense takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki Nino ile görüşmeler devam ediyor. Ancak Brezilya kulübünün yüksek bir bonservis bedeli istemesi, Galatasaray'ın süreci yavaştan almasına yol açtı. Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncuyla anlaşıp, "Bekle ve gör" taktiğini uygulayacak.



