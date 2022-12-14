Sarı-Kırmızılılar'da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Cim Bom şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda dört koldan atak başlatan Aslan'da artık bu yöndeki adımlar hız kazanmaya da başladı.





Makul bir geri dönüş

Galatasaray 'ın yerli golcü transferindeki 1 numarası Deniz Undav konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübü Brighton'la görüşerek, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu sordu. Ada temsilcisinden gayet makul bir geri dönüş alındığı, bunun üzerine temasların sıklaştığı öğrenildi. Diğer taraftan oyuncuyla da görüşen Galatasaray Yönetimi'ne, "Kulüpler anlaşırsa biz imzaya hazırız" mesajının verilmesi, süreci daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

Zorunlu satın almalı opsiyon...

Deniz Undav geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söylemiş ve "Hayalim bir gün Galatasaray forması giymek" demişti. Sarı-Kırmızılılar, Deniz Undav'ı zorunlu satın alma maddesiyle kiralamaya hazırlanıyor.



