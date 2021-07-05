Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Gedson Fernandes, öncesindeki Tottenham dönemi de sayıldığında 1.5 yıl sonra Benfica'ya döndü. Galatasaray, Gedson Fernandes'i yeniden kadroya katmak adına ciddi bir uğraş verse de Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezon öncesi çalışmalarda oyuncunun durumunu yakından izliyor.

A Bola'da yer alan habere göre Jorge Jesus, Gedson Fernandes'i 3-4-3'ün sağ kanadında kullandı ve yıldız oyuncu da oldukça iyi bir performans sergiledi. O bölgede başka oyuncuları olmasına rağmen Jorge Jesus, Gedson Fernandes'i kullanma yoluna gitti.

Galatasaray, Gedson'u yeniden kadrosuna katmak istese de Jorge Jesus'un sezon öncesi hazırlıklarında Portekizli oyuncunun performansından şu ana kadar memnun olduğu aktarılmakta.



