Diego Costa'nın Atletico Madrid'den ayrılığı sonrası yeni adresine ilişkin iddialar artıyor. Galatasaray 'ın gündeminde olduğu belirtilen Diego Costa için Wolverhampton'ın devreye girdiği aktarıldı.

The Times'ın haberine göre Raul Jimenez'in sakatlığı sonrasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Wolverhampton, Diego Costa transferini bitirmek için harekete geçti. Daha önce Kenan Karaman'ı da gündemine aldığı belirtilen Wolverhampton'ın Real Madrid'den Luka Jovic ile de ilgilendiği aktarılıyor.