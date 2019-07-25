Galatasaray'da Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından bu bölgeye transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen Flamengo'lu Gustavo Cuellar'ın maliyeti ortaya çıktı.

Flamengo 6.5 milyon Euro istiyor

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Kolombiyalı önlibero için kulübü Flamengo 6.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca Cuellar ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş istiyor.

Tam bir istikrar abidesi

4 sezondur Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar Brezilya ekibiyle 163 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Cuellar ayrıca Kolombiya Milli Takım forması da giyiyor. Kolombiya'nın COPA Amerika kadrosunda yer alan 26 yaşındaki futbolcu Paraguay maçında 90 dakika forma giymiş ve takımının tek golünü atmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

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