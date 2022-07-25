Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray orta saha için Fransız ekibi Metz'in genç yıldızı Boubacar Traore'yi gözüne kestirmişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncu için Wolverhampton, Fulham ve Newcastle United ile yarışıyordu.

Cimbom bu Traore için nabız yoklamaya devam ederken, transferin bitmesi çok zor görünüyor. İngiliz ekibi Wolverhampton'un, Ocak ayında genç futbolcu için 14 milyon Euro'luk teklifinin yetersiz görüldüğü öğrenildi. Öte yandan Leipzig, Lille ve Freiburg'un da genç oyuncuya ilgisinin olduğu kaydedildi. Aslan'ın da bu zorlu transfer süreci nedeniyle Türkiye'den farklı menajerleri devreye sokmaya çalıştığı ve genç oyuncuya ulaşmak istediği belirtilirken, hem Metz'in hem de Traore'nin menajeri Kaan Toker'in bu durumdan rahatsız olduğu gelen haberler arasında.

2019'da ülkesinden 350 bin Euro'ya transfer edilen Malili futbolcu geçen sezon Ligue 1'de 27 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. Fransız ekibinin küme düşmesi nedeniyle yeni sezonda 2.Lig'de oynamak istemeyen Traore'nin de gelen teklifleri değerlendirmek istediği biliniyor.







