Galatasaray'ın yeni sezon için transfer hedefleri arasında ilk sıralarda yer alan Brescia forması giyen Mario Balotelli, Instagram üzerinden Fabio Cannavaro ile oldukça ilgi çekici bir sohbet gerçekleştirdi.

'Hak ettiğim gün yeniden milli takım formasını giyeceğim'

İlk olarak İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile olan ilişkisine değinen Balotelli, "Onunla özel bir ilişkimiz var. Beni milli takıma çağırmak zorunda olmadığı için mutluyum. Çünkü beni kenarda oturtmak için çağıramayacağınızı biliyorum. En çok kim hak ediyorsa onun çağrılması doğru. Hak ettiğim gün yine orada olacağım ve oynayacağım" ifadelerini kullandı.

'Çalıştığım antrenörler arasında en tepede'

SuperMario lakaplı oyuncu Marsilya'daki eski hocası Rudi Garcia'ya da övgülerde bulunurken, "Onu çalıştığım antrenörlerin en tepesine koyuyorum. Harika biri. Çok uğraştı, birçok taktik denedi ama eğlendim" dedi.

'Bütün parayı sen istedin'

Antrenörlük kariyerini Çin'de geçiren Fabio Cannavaro'nun, "Seni de Çin'e bekliyordum" ifadesine ise Mario Balotelli, kendine özgü şekilde cevap verdi: "Ama bütün paralarını sen istedin"

Balotelli ve Napoli sevgisi

Cannavaro'nun soruları karşısında Napoli'yi çok sevdiğini söyleyen Balotelli, "Napoli'ye gitmeyi denedim. Orada harika zamanlar geçirirdim. Kızım, Napoli'yi destekliyor. Ona 'Brescia, Brescia' diye tezahüratlar öğretiyorum ama Napoli'yi desteklemeye devam ediyor. Onu San Paolo Stadyumu'na götürdüğümde çok mutlu olmuştu. Hiptonize oldu. San Paolo'ya girmek her zaman çok iyi bir duydu ama bence en güzel stadyum San Siro" dedi.

Ibrahimovic anısı

Balotelli, 16 yaşında Inter ile ilk antrenmanına çıktığında Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı anıyı da anlattı: "Soyunma odasında ona bakıyordum. Onlar ise ilk takımla antrenman yapamacağımı söylediler. Ama sonra Mino Raiola'ya gitti ve beni almasını söyledi. Çünkü ondan daha güçlüydüm"