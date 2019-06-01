Ankaragücü formasıyla bu sezon yıldızı parlayan ve Galatasaray başta olmak üzere pek çok kulüple adı anılan kaleci Altay Bayındır için resmi açıklama geldi.

Başkent ekibinin başkanı Mehmet Yiğiner, “Menacerler pazarlık ortamı sağlamaya çalışıyor. Ama bize resmi teklif yok. Herhangi bir kulüple ne ben ne de yönetici arkadaşlarım görüşme yaptı. Her türlü teklife açığız” dedi.

21 yaşındaki Altay bu sezon Süper Lig’de 17 maça çıktı. 1.98’lik eldiven, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de radarında.