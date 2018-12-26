Galatasaray'da gözler ilk yarının bitmesinin ardından golcü transferine çevrilirken listenin başında yer alan Alan Carvalho için kritik tarihin 5 Ocak olduğu belirtildi. En çok sıkıntı çektiği bölge olan forvet için tüm şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılılar acilen bu transferi bitirmek istiyor.

Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin kamp çalışmaları için bu tarihte Dubai'de toplanacağı ve Alan'la ilgili kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

Burak Yılmaz'la da ilgilenen Çin ekibi golcü transferindeki hamlesine göre Alan'ın gidişine izin verecek. Sarı-kırmızılılar bu yüzden Çinlilerin net kararını almasını bekliyor. Guangzhou Evergrande'nin golcü takviyesi yapması halinde Alan için bonservis istemeyeceği ancak futbolcunun imza parası talep edeceği öğrenildi.

29 yaşındaki Brezilyalı forvetin sadece imza parası olarak 3.5 milyon beklediği, 4.5 senelik anlaşma karşılığında her yıl için 4 milyon euro istediği belirtiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sırada olan Alan'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cim-Bom, Demba Ba ve Seleznyov gibi alternatifleri de masada tutuyor. İki futbolcu ile ilgili bir problem bulunmamasına rağmen öncelik Alan ve başka isimlere verilecek.

(Milliyet)