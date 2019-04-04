Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası hakemleri eleştiren ve "Olmayan sarı kartları görmeye alışkınız" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sözleri ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligde geride kalan haftalarda 307 faul yapıp, 69 kez kart gördü ve kart başına faul oranında Avrupa'nın ilk üç sırasında yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın her 4,45 faulünde bir kart çıkarken, İspanyol ekibi Levante 4,32'lik oranı ile ilk sırada bulundu.

AZ FAULE ÇOK KART GÖRDÜ

Ligde şu ana kadar yaptığı 307 faul ile ligin en az faul yapan takımı olan Galatasaray, buna rağmen 66 sarı, 3 kırmızı kart ile en çok kart görenler arasında bulunuyor. Terim'in ekibi kart sayısında sadece ligin en fazla faul yapan 7. ekibi Konyaspor (71) ve en fazla faul yapan 2. ekibi Beşiktaş'ın (70) gerisinde kaldı. Öte yandan G.Saray'a karşı rakipleri 6 kez penaltı kazandı. Bu değerle de Cimbom, Sivasspor'un (9) ardından ikinci sırada yer aldı.

(Sabah)