Sezon sonunda 23. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Sarı-Kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmekte kararlı... Özellikle Fatih Terim'in, 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından 'İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mostafa Mohammed'i istiyorum" açıklaması sonrasında yönetim düğmeye basmıştı. Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'le temaslarını sıklaştırırken, dün Başkan Mustafa Cengiz ile Başakşehir’in patronu Göksel Gümüşdağ'ın transfer zirvesinde bir araya geldiği öğrenildi.

Akbaba formülüyle...

İki kulüp arasında henüz orta yolun bulunamadığı kaydedilse de Aslan sponsor formülüyle transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Daha önce Emre Akbaba'nın, Alanya'dan kadroya katılmasında da benzer formülle transferi çözen Cim Bom, İrfan'ı da bu şekilde renklerine bağlamayı hedefliyor.

Eli rahatlayacak

Sponsorlarla yapılan görüşmelerin bir hayli olumlu devam etmesi transferin önünü açarken, Galatasaray'ın da pazarlıklarda eli rahatlıyor. Bu durumda da kısa süre içerisinde görüşmelerden olumlu sinyaller gelmesi bekleniyor.