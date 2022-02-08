Daha ilk maçındaki performansıyla Muslera'nın yokluğundaki kaleci hasretini dindiren Inaki Pena'nın kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor. Torrent, genç eldivenin önümüzdeki sezon Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olacağını söylemişti. Ancak İspanyol kaleci aynı grafiğini devam ettirirse, Galatasaray Yönetimi'nin bonservis konusunda en azından bir hamle yapmayı planladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Pena, kaleci hocası Segarra'nın önerisiyle Barcelona B takımından kiralanmıştı.