Galatasaray 'da sıcak günler yaşanıyor. Dünya Kupası'nın bitmesine sayılı günler kala, kupa ve sonrasında lige odaklanacak olan Cim Bom, şampiyonluk yoluna kaldığı yerden devam edecek. Ligde verilen Dünya Kupası arası öncesinde 14. hafta sonunda 2. sıraya kadar yükselen sarı kırmızılılar, bu yükselişini sürdürmek istiyor.

Aslan, devre arasında takımı güçlendirecek isimleri transfer ederek Okan Buruk ve yıldızlarıyla sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor.





ARA TRANSFER DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile sıkı bir iletişim halinde... Buruk, eksik olarak gördüğü bölgeler ve bu bölgeler için istediği isimleri yönetime iletti. Bu isimler doğrultusunda transfer planlamasını yapan ve harekete geçen sarı kırmızılı takım, öncelikle Lyon forması giyen Moussa Dembele için hamle yaptı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için Fransız ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılı yönetim, oyuncu için az bir ücret ödemeyi kabul edecek. Ancak Lyon'un buradaki istediği rakam sarı kırmızılı takım için önemli rol oynuyor. Lig 1 ekibi, oyuncusunu bedelsiz olarak göndermek istemiyor.





MEMPHIS DEPAY GELİŞMESİ

Sarı kırmızı takımın gündemine gelen en önemli isimlerden birisi de Hollandalı yıldız oyuncu Memphis Depay. Cim Bom forvet bölgesi için bu iki isim üzerinde yoğunlaşırken, Barcelona forması giyen Depay'ın da sarı kırmızılı takıma gelmek istediği ifade edildi.

COMOLLI İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Galatasaray, bugün Fransız ekibi Toulouse ile bir hazırlık karşılaşması yapacak. Bu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımın yöneticileri ile Fenerbahçe 'nin eski sportif direktörü, Fransız ekibi Toulouse'un yeni başkanı olan Damien Comolli arasında Toulouse'un orta sahası Branco van den Boomen için bir görüşme gerçekleşecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu sarı kırmızılı takım kadrosuna katmak için çalışacak.





PATRICK VAN AANHOLT İÇİN KOMŞU'DAN MÜJDE!

Galatasaray’ın elden çıkarmaya çalıştığı Van Aanholt’la Yunan ekibi Olimpiakos ilgileni yor. Hollandalı sol bekin Olimpiakos ile anlaşması halinde Cimbom’un kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın elden çıkarmak istediği Hollandalı sol beke Yunanistan temsilcisi Olimpiakos talip oldu.

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KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sarı-Kırmızılı takımın, elinden çıkarmaya çalıştığı 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuya teklif gelmesinden dolayı mutlu olduğu ve Van Aanholt'un Yunan takımıyla anlaşması halinde bu transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Patrick Van Aanholt sezonun başlarında maçlara ilk 11 başlamış ancak daha sonra formasını Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'e kaptırmıştı.

9 MAÇTA OYNADI

Tecrübeli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 9 resmi maçta forma giydi. Aanholt bu karşılaşmalarda gol atamazken 2 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan kontratı 2024 sona erecek.

PREMIER LİG'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Patrick Van Aanholt 2021 yazında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace'tan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.



