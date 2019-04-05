Galatasaray'ın ilk transferi Ryan Babel!

Galatasaray'ın Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Ryan Babel’le yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.

05 Nisan 2019, Cuma 06:07
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Galatasaray'ın ilk transferi Ryan Babel!

Galatasaray'a Babel müjdesi! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Hollandalı yıldızla prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi. Devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a kiralanan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun, her iki kulüple olan mukavelesi de sezon sonunda bitiyor.

Mevcut yönetimin yaşadığı sancılı sürece rağmen yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Sarı-Kırmızılılar’ın, aynı zamanda Donk’un temsil hakkını elinde bulunduran menacerler aracılığıyla yapılan görüşmede, yıllık 2.5 milyon Euro’ya söz kestiği ileri sürüldü.

Babel, bir alt lige düşmek için artık geri sayıma geçen Fulham’da, 3 gol 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.

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