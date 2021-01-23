Ara transfer döneminde birçok isimle temasa geçen Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ilk isim, Halil Dervişoğlu oldu. 21 yaşındaki forvet, İngiltere Championship ekibi Brentford'dan kiralandı. Dün İstanbul’a gelen Halil’in transferi için Brentford ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirildi. Hollanda'da yıldızını parlattıktan sonra İngiltere'ye giden genç oyuncu, beklentilerin altında kalınca tecrübe kazanması için gönderildi. Galatasaray, Halil'in performansından memnun kalırsa bonservisini de almaya çalışacak. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Halil, birçok maçta çok iyi performanslara imza attı.

Marcao olayı çok konuşuldu

Galatasaray ile Türkiye Ümit Milli Takımı'nın geçtiğimiz haftalarda oynadığı hazırlık maçında Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında bir tartışma yaşandığı öne sürülmüştü. Hatta iddiaya göre Brezilyalı futbolcu, Milli forvete tokat atmıştı, ancak bu iddiayı olayın tüm tarafları yalanladı. O günkü gerilimin sonrasında maç bitmeden barışan ikili, artık birlikte Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek.







