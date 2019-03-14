Galatasaray'ın ilk transferi Donk

Bursaspor maçında 11’de sahaya çıkacak ve sözleşmesi otomatik olarak bir yıl uzayacak.

14 Mart 2019, Perşembe 09:02
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Galatasaray'ın ilk transferi Donk

Antalya'ya fark atan Galatasaray salı gününü izinli geçirdi. Futbolcular izin yaparken, bir isim ise soluğu spor salonunda aldı. Özel antrenör gözetiminde çalışma yapan Ryan Donk, geçen sezonki gibi ligin sonuna yaklaşılırken gaza bastı. Antalya maçında sonradan oyuna giren Hollandalı futbolcu, ikinci yarıda atılan gollerle gelen 5-0'lık galibiyette önemli rol oynamıştı. Terim'in Bursa deplasmanına Donk'la başlayacağı ve Akbaba'yı yedek soyunduracağı öğrenildi. Donk, Bursa'da 21 maç sayısına ulaşacak ve sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak. 1.9 milyon Euro garanti ücrete sahip Donk'a ayrıca 200 bin Euro bonus ödenecek.

KOSTAS'A KUTLAMA

GALATASARAY, salı günü izin yaparken, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün başladı. Antrenman öncesi önceki gün 31'inci doğum gününü kutlayan Kostas Mitroglou için pasta kesildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, Yunan forvete sağlıklı ve mutlu bir ömür dileğini iletti.

(Sabah)

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