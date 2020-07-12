Süper Lig'in son haftalarında maç kazanamayan Galatasaray deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında da kalesinde bir penaltı golü gördü. Böylece Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı son 8 lig maçında 5. kez aleyhine penaltı kararı çıktı. Galatasaray'ın bu sezon ilk 24 haftada aleyhine 3 kez penaltı kararı çıkmıştı

Galatasaray'ın son 8 hafta skorları ve penaltı kararları