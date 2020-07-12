Galatasaray'ın ilginç penaltı istatistiği
Galatasaray deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında kalesinde bir penaltı golü gördü. Böylece Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı son 8 lig maçında 5. kez aleyhine penaltı kararı çıktı. Galatasaray'ın bu sezon ilk 24 haftada aleyhine 3 kez penaltı kararı çıkmıştı
Süper Lig'in son haftalarında maç kazanamayan Galatasaray deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında da kalesinde bir penaltı golü gördü. Böylece Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı son 8 lig maçında 5. kez aleyhine penaltı kararı çıktı. Galatasaray'ın bu sezon ilk 24 haftada aleyhine 3 kez penaltı kararı çıkmıştı
Galatasaray'ın son 8 hafta skorları ve penaltı kararları
- 25.hafta Sivasspor 2-2 Galatasaray (GS aleyhine bir penaltı)
- 26.hafta Galatasaray 0-0 Beşiktaş
- 27.hafta Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray (GS aleyhine bir penaltı)
- 28.hafta Galatasaray 3-3 Gaziantep FK (GS aleyhine bir penaltı)
- 29.hafta Başakşehir 1-1 Galatasaray
- 30.hafta Galatasaray 1-3 Trabzonspor (GS aleyhine bir penaltı)
- 31.hafta Alanyaspor 4-1 Galatasaray
- 32.hafta Ankaragücü 1-0* Galatasaray (GS aleyhine bir penaltı)