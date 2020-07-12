Galatasaray'ın ilginç penaltı istatistiği

Galatasaray deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında kalesinde bir penaltı golü gördü. Böylece Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı son 8 lig maçında 5. kez aleyhine penaltı kararı çıktı. Galatasaray'ın bu sezon ilk 24 haftada aleyhine 3 kez penaltı kararı çıkmıştı

12 Temmuz 2020, Pazar 20:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ilginç penaltı istatistiği

Süper Lig'in son haftalarında maç kazanamayan Galatasaray deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçında da kalesinde bir penaltı golü gördü. Böylece Süper Lig'de Galatasaray'ın oynadığı son 8 lig maçında 5. kez aleyhine penaltı kararı çıktı. Galatasaray'ın bu sezon ilk 24 haftada aleyhine 3 kez penaltı kararı çıkmıştı

Galatasaray'ın son 8 hafta skorları ve penaltı kararları

  • 25.hafta Sivasspor 2-2 Galatasaray (GS aleyhine bir penaltı)
  • 26.hafta Galatasaray 0-0 Beşiktaş
  • 27.hafta Ç.Rizespor 2-0 Galatasaray (GS aleyhine bir penaltı)
  • 28.hafta Galatasaray 3-3 Gaziantep FK (GS aleyhine bir penaltı)
  • 29.hafta Başakşehir 1-1 Galatasaray
  • 30.hafta Galatasaray 1-3 Trabzonspor (GS aleyhine bir penaltı)
  • 31.hafta Alanyaspor 4-1 Galatasaray
  • 32.hafta Ankaragücü 1-0* Galatasaray (GS aleyhine bir penaltı)

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