Basında Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Talles Magno için Benfica'nın avantajlı olduğu transfer yarışına Liverpool da katıldı.

Daily Star'a göre İngiliz ekibi, 17 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak adına Portekiz ekibinin önüne geçmek istiyor çünkü Benfica, oyuncunun transferinde öncelik elde etmek adına kulübü Vasco da Gama'ya şimdiden 2.6 milyon Pound önermiş durumda.

Brezilya ile U-17 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış genç oyuncuyla Benfica ve Liverpool'un dışında Lyon ile Sevilla'nın da ilgilendiği belirtiliyor.

Serbest kalma maddesi 43 milyon Pound!

AS gazetesinin haberine göre Liverpool, Magno transferinde Benfica'yı devreden çıkarmak adına flaş bir teklif ile gelebilir.

Talles Magno'nun Vasco da Gama ile olan sözleşmesinde 43 milyon Pound'luk bir serbest kalma opsiyonu bulunurken Liverpool ve Benfica'nın 21 milyon Pound düzeyinde bir bonservis ile bu transferi bitirebilecekleri belirtiliyor.