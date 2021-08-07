Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani'den Galatasaray 'a kötü haber geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa Parma'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı. Lacivert kırmızılıların bu transfer için 4 milyon euro'nun yanı sıra 1,5 milyon euro bonuslar olmak üzere toplam 5,5 milyon euro ödediği öğrenildi. Oyuncuya da yıllık 1,3 milyon euro maaş ödeneceği belirtildi.





İlgili Haberler Son dakika GS transfer haberi! Galatasaray Adam Ounas için harekete geçti





33 maçta 10 gole katkı

Hernani, uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alıyordu. Başarılı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Parma'da çıktığı 33 Serie A maçında 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.