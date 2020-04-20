Mariano'nun kontratının bitiyor olması nedeniyle sağ bek arayışındaki Galatasaray 'ın, gündemine Fulham forması giyen Denis Odoi'yi aldığı belirtilmişti.

31 yaşındaki oyuncunun da sezon sonunda takımı Fulham ile olan sözleşmesi bitiyor.

Belçika ekibi Leuven'in altyapısında yetişen ve St. Truiden, Anderlecht, Lokeren formaları giydikten sonra 2016'da Fulham'a transfer olan Odoi'nin yeniden Belçika'ya dönebileceği belirtildi.

Voetbal Belgie'ye göre Odoi ile ilgilenen kulüpler arasında Gent'in olduğu iddia ediliyor.

Tecrübeli sağ bek, bu sezon Fulham formasıyla 26 İngiltere Championship maçında forma giymişti.



