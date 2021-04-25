Galatasaray'ın ilgilendiği Alioski, Leeds'ten ayrılıyor
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Leeds United'lı Ezgjan Alioski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz kulübünün 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Alioski'nin Galatasaray'a yakın olduğu konuşuluyor.
Galatasaray'a İngiltere Premier ekibi Leeds United'da forma giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile ilgili müjdeli haber geldi.
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Leeds United, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaktan vaz geçti. Böylece Makedon futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. Haberde, Alioski'yle uzun zamandır ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol beki kadrosuna katmak için hiçbir engelin kalmadığından ve yıldız ismin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ezgjan Alioski ile aynı zamanda bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor da ilgileniyor.
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Bu sezon 32 maçta oynadı
Leeds United'da 2017 yılından beri forma giyen Alioski, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.