Galatasaray'a İngiltere Premier ekibi Leeds United'da forma giyen Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile ilgili müjdeli haber geldi.

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Leeds United, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaktan vaz geçti. Böylece Makedon futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. Haberde, Alioski'yle uzun zamandır ilgilenen Galatasaray'ın deneyimli sol beki kadrosuna katmak için hiçbir engelin kalmadığından ve yıldız ismin önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Ezgjan Alioski ile aynı zamanda bir başka Süper Lig ekibi Trabzonspor da ilgileniyor.









Bu sezon 32 maçta oynadı

Leeds United'da 2017 yılından beri forma giyen Alioski, İngiliz ekibiyle bu sezon toplam 32 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.







