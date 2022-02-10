Hollanda basını, Galatasaray 'ın sezon başında Beşiktaş 'ın da gündemine gelen Cezayirli stoperi gelecek sezon için transfer listesine aldığını iddia etti. Haberde; "RKC Waalwijk'in Cezayirli defans oyuncusu Ahmed Touba kulübünden yakında ayrılabilir. Galatasaray, Ahmed Touba'yı transfer etmeyi planladığı oyuncular listesine koydu" ifadeleri kullanıldı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar Ahmed Touba'nın kariyerini merak etmeye başladı. Ahmed Touba'ya dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.

Ahmed Touba kimdir?

13 Mart 1998 yılında Fransa'nın Roubaix şehrinde dünyaya gelen Cezayirli futbolcu kariyerine Belçika'nın Zulte Waregem kulübünün alt yapısında başladı. Ardından Club Brugge'ün alt yapısına geçen stoper, ardından burada A takıma kadar yükseldi.

2018 yılında Leuven'e kiralanan Ahmed Touba, 2019 yılında Bulgaristan'ın Bereo takımına kiralandı. Burada da bir sezon geçiren genç futbolcu 2020 Ağustos ayında Hollanda Ligi ekiplerinden RKC Waalwijk'e transfer oldu.

Bu sezon Hollanda'da 16 maça çıkan Ahmed Touba takımına 1 asistlik katkı yaptı. Cezayir Milli Takım formasını da giyen 23 yaşındaki stoper 2 kez forma giydi. Transfermarkt'ın verilerine göre Ahmed Touba'nın güncel piyasa değeri 1 milyon Euro.







