Şili basınından flaş iddia... Bu sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Galatasaray yeni sezonda iddialı olmak adına kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan ve yıldız isimlerin peşine düşen Sarı-Kırmızılılar için Şili'den bomba bir haber geldi. Redgol, Galatasaray'ın, İnter'den sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexis Sanchez'i istediğini yazdı.





Kariyerinin başında River Plate forması giydi

Haberde; İspanyol ekibi Sevilla'nın da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Öte yandan kariyerinin henüz başlarında formasını giydiği Arjantin ekibi River Plate'in de tecrübeli futbolcu için şartları araştırdığı kaydedildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın sportif direktörü Pasquale Sensibile'nin, Sanchez'i çok istediği ve transfer için zemin aradığı vurgulandı.

Sanchez'in hem yüksek maaşı hem de ilerleyen yaşı nedeniyle bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen çok cüzzi bir miktar karşılığında İnter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon 31 maça çıkan deneyimli oyuncu 7 kez rakip fileleri sarstı ve 5 kez de gol pası verdi.



