Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle Mata ve Icardi gibi iki dünya yıldızını kadrosuna katması, tüm Avrupa basınının dikkatini çekti. İspanya'dan Marca Gazetesi, " Galatasaray , tekrar Galatasaray olmak istiyor. Artık rakipleri, Ali Sami Yen'de çok daha fazla korku ve baskı hissedecekler" ifadelerini kullandı.

Transferin son gününde yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, bir anda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Sarı-Kırmızılılar'ın, PSG'den Mauro Icardi ve son olarak Manchester United'da forma giyen Juan Mata'yı alması, özellikle Avrupa medyasında büyük yankı uyandırdı. En çok ön plana çıkan haberler arasında İngiltere'den Daily Mail Gazetesi, "Türk devi Galatasaray, Mauro Icardi'nin ardından bonservisi elinde olan Juan Mata ile de anlaştı" diye yazdı.

'Yeni starları olacak'

Yine Ada basınından The Sun, "Icardi ve Mata, Galatasaray'ın yeni starları. Galatasaray, çok önemli iki isme imza attırdı" ifadelerini kullandı. Fransa'dan L'Equipe, "İcardi'nin rotası artık Galatasaray. Maaşının büyük bir bölümünü PSG ödeyecek" vurgusu yaptı. İspanya'dan Marca, "Galatasaray, Icardi ve Mata ile birlikte birçok önemli oyuncuyu 2 gün içerisinde transfer etti. Galatasaray, tekrar Galatasaray olmak istiyor. Onların rakipleri Ali Sami Yen'e geldiklerinde artık çok daha fazla korku ve baskı hissedecekler" yorumunu yaptı.

'Icardi bitirici forvet'

Tuttomercatoweb'ten Gaetano Mocciaro, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin tam bir bitirici forvet olduğunun altını çizerken, yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekibe transferini şu ifadelerle yorumladı:

"Son dönemini bir kenara bırakırsak Mauro Icardi, çok genç yaşta İtalya Ligi Serie A'da iki kez gol kralı oldu, İnter'in birinci kaptanıydı. Tam bir bitirici forvet. Fırsatını yakaladığında, golü atmak onun için çok kolay.

Galatasaray harika bir transfere imzasını attı. Mauro Icardi, henüz 22 yaşında İtalya Ligi Serie A'da gol kralı oldu. İtalya'da toplamda iki kez gol kralı unvanını elde etti. Icardi, tam bir bitirici forvet, iyi bir tekniği var ve her şekilde gol atabilme özelliğine sahip. Eğer bu özelliklerini gösterebilirse, Süper Lig 'in 1 numaralı yıldızı oldu. İtalya'daki kariyeri çok genç yaşlarda başladı. Sampdoria dönemi 19'lu yaşlarda başladı ve daha 20'lerinin başında İnter'in birinci kaptanı oldu. Bu süreçte çok fazla baskı hissetmedi ve çok iyi performanslar gösterdi. Geçmiş futboldaki eski 9 numaraları andırıyor. Oyun içinde çok fazla takımına savunmada yardım eden bir tarzı yok. Çok fazla ondan geriye dönmesini ya da rakibe baskı yapmasını bekleyemezsiniz."

'Tam tersine çevirdi'

"Ancak ona gol bölgelerinde şans verdiğiniz anda golü atmakta zorluk çekmez. 25 yaşına geldiğinde hepimiz, ondan çok şeyler bekledik. Ancak çok fazla sosyal medyada zaman harcaması her şeyi tam tersine çevirdi. Arjantin Milli Takımı'na çağrılmamasının nedeni olarak, Lionel Messi ile arasının bozuk olması gösteriliyor. PSG'de son dönemlerinde ise sakatlıklar yaşadı ve süperstarlarla dolu kadroda kendisine yer bulamadı. Şimdi -eğer istiyorsa- eski kalitesini göstermek ve kendisini Avrupa'ya yeniden kanıtlaması gerekiyor."

'Mata en iyilerinden'

The Times'tan Paul Hirst ise Galatasaray'ın bir diğer yıldız transferi Juan Mata'yı şu şekilde yorumladı:

"Juan Mata, İngiltere Premier Ligi'nin son 10yılındaki en iyi atak orta saha oyuncularından biri. Harika bir futbolcu. Oyun görüşü üst seviyede. Türkiye'de asistleri ve frikik vuruşlarıyla kesinlikle fark yaratacaktır.

Açıkçası Juan Mata için çok fazla şey söylemeye gerek yok. O, harika bir futbolcu. Benim favorilerim arasında yer alıyor. İngiltere Premier Ligi'nin son 10 yılındaki en teknik ve yaratıcı atak orta saha oyuncularının başında geliyor. Chelsea döneminde takımın 2012'de kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinde kilit rol oynadı. Daha sonra dönemin hocası Jose Mourinho onu istemeyince Manchester United'ın yolunu tuttu. Chelsea taraftarlarının çoğunluğunun onu hala çok sevdiğine eminim. Mata ayrıca, Manchester United taraftarlarını da kendisine hayran bıraktı. Kırmızı Şeytanlar'daki ikinci sezonunda Anfield zaferinde Liverpool'a karşı attığı yarım vole hâlâ hafızalardaki yerini koruyor."

'Örnek bir profesyonel'

"Mata, United'daki döneminde birkaç sezon ilk 11'in ideal ismiydi. Soyunma odasında her zaman sevilen bir isimdir. Tecrübesi, kibar tavırları ve yüksek standartları koruma içgüdüsü, onu yıldız olarak örnek bir profesyonel haline getirdi. İngiliz futboluna kısa sürede uyum sağlamayı başardı. Açıkçası İngiltere'de kalacağını düşünüyordum ve Galatasaray'a gitmesi benim için sürpriz oldu. Yaşı ilerlemiş bile olsa hala top onda olduğunda yaratıcı özelliği oldukça fazla olan bir yıldız. Türkiye'de başarılı olacağına eminim. Sonuçta Premier Lig'den daha zor olan bir lig değil. Oyun görüşü çok üst seviyede. Özellikle asistleri ve frikik vuruşlarıyla fark yaratacaktır."



