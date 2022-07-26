Orta sahaya Sergei Oliveira takviyesini yapan Galatasaray , iki ön libero ve bir 10 numara transferi daha planlıyor. Ön libero için öne çıkan isim olan Florian Grillitsch konusunda hedefine ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar, listesini güncelledi. Cim Bom, bir süredir temasların sürdürüldüğü Leverkusen'denNadiel Amiri'nin yanı sıra daha önce isimleri gündeme gelen Alkmaar'ınNorveçli oyuncusu Fredrik Midtsjö ve Tottenham'dan TanguyNdombele için yeniden harekete geçti. Bugün başlayacak ve 5 gün sürecek Avusturya kampında ön libero sorununun çözülmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk, bu üçlüden ikisinin takıma kazandırılmasını istedi.

Midtsjö tamam Alkmaar bekleniyor

Galatasaray'ın gündemine 10 gün önce gelen Midtsjö'nün Alkmaar ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Norveçli oyuncu Sarı-Kırmızılılar'ın teklifini kabul etti. Bu transferdeki engel Hollanda ekibinin bonservis talebi. Sarı-Kırmızılılar'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine Alkmaar 3 milyon Euro ve bonus talebiyle karşılık verdi. Oyuncunun da Galatasaray'a sıcak bakmasıyla eli güçlenen Cim Bom, Alkmaar'ı indirime ikna etmeye çalışıyor.

Ndombele için kiralama formülü

Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'ın kapısını çalan Galatasaray, bu oyuncuyu kiralamak istiyor. 2019'da 60 milyon Euro'ya Lyon'dan transfer edilen ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki ön liberoyu teknik direktör Antonio Conte takımda düşünmüyor. Ada ekibi de yılda 7 milyon Euro kazanan oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor. Geçen yıl eski takımı Lyon'a kiralanan Ndombele'ye Fransızlar 3.5 milyon Euro öderken, kalan kısmını Tottenham karşılamıştı. Cim Bom, benzer bir formülle işi bitirmek için temaslarını sürdürüyor.

Amiri'de gözler Leverkusen'de

Ön libero listesindeki bir diğer isim olan Nadiem Amiri cephesinde ise oyuncuyla anlaşma tamam, sıra Leverkusen'i ikna etmekte. 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro'luk teklifine olumlu dönüş yaptı. SarıKırmızılılar'ın 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leverkusen'e ise satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu bildirildi. Amiri'yi geçen sezon İtalya'nın Genoa takımına kiralayan Alman ekibinin vereceği cevap bekleniyor.