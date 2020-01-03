Galatasaray'ın hedefindeki oyuncudan müthiş röveşata golü!

Galatasaray'ın adı, gecmişte Inter, Barcelona ve Valencia formaları giyen Sampdoria'lı Jeison Murillo ile anılırken görüşmelerin başladığı ileri sürülmüştü. Kolombiyali stoperin geçtiğimiz dönemde Inter forması ile attığı mükemmel röveşata golü futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

03 Ocak 2020, Cuma 19:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın hedefindeki oyuncudan müthiş röveşata golü!

Devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a transfer önerisi Radamel Falcao'dan geldi.

 İtalyan Tutto Mercato sitesinin haberine göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun önerisi ile Sampdoria'da oynayan Jeison Murillo'ya yöneldi.


Bu transfer gelişmesinin ardından Kolombiyalı stoperin geçtiğimiz dönemde Inter forması ile attığı mükemmel röveşata golü konuşulmaya başlandı. Bu gol 2016 yılında Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında aldığı yenilgide maça damgasını vuran Moussa Sow'un  iptal edilen röveşata golünü akıllara getirdi.

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