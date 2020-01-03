Devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a transfer önerisi Radamel Falcao'dan geldi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin haberine göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun önerisi ile Sampdoria'da oynayan Jeison Murillo'ya yöneldi.





Bu transfer gelişmesinin ardından Kolombiyalı stoperin geçtiğimiz dönemde Inter forması ile attığı mükemmel röveşata golü konuşulmaya başlandı. Bu gol 2016 yılında Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında aldığı yenilgide maça damgasını vuran Moussa Sow'un iptal edilen röveşata golünü akıllara getirdi.