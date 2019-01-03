Galatasaray, ikinci devre transfer hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Stoper bölgesinde Maicon’un satış listesinde yer alması, diğer isimlerin ise teknik ekip ve yönetimle sorun yaşaması sarı-kırmızlı yönetimi stoper konusunda arayışa itti. Bu süreçte birçok isimle temas kuran Galatasaray, son olarak Roma’nın İspanyol stoperi Ivan Marcano’yu gündemine aldı. Teknik heyet sol ayaklı, tecrübeli futbolcunun transferine sıcak bakıyor. Sezon başında Porto’dan bedelsiz bir şekilde Roma’nın yolunu tutan Marcano, ilk devrede sadece 5 maça çıkabildi. Konstantinos Manolas, Federico Fazio ve Juan Jesus’un arkasında 4. stoper konumunda yer alan Marcano, mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istiyor. Roma’nın sportif direktörü Monchi, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada transfer konusunda sezon başında birkaç hata yaptığını kabul ederken, devre arasında birkaç küçük değişiklik yapacaklarını belirtti. Sarı-kırmızılı takım, Marcano’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GOLLERİ İLE GÜNDEMDE

Teknik heyet, 31 yaşındaki futbolcunun sol ayaklı olması nedeniyle transfere sıcak bakıyor. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Rusya tecrübesi bulunan Marcano, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla tam 46 maça çıkarken, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bir defans oyuncusu olarak attığı gollerle de dikkat çeken Marcano, takımının kazandığı duran toplarda tehlikeli bir isim. 1987 doğumlu Ivan Marcano, futbol kariyerine Racing Santander’de başladı. Alt yapısından çıktığı Racing’te 2 yıl top koşturduktan sonra 2009 yılında Villareal’e 6 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Villareal’de bir yıl top koşturduktan sonra önce 2010’da Getafe’ye daha sonra da 2011’de Yunan temsilcisi Olimpiakos’a kiralık olarak gitti. 2012 yılında Rubin Kazan’a 5 milyon Euro karşılığında bonservisiyle giden 1,89 boyundaki Marcano, 2014 yılında 2,65 milyon Euro karşılığında Porto’nun yolunu tuttu. İspanyol oyuncu son transferini ise geçtiğimiz transfer döneminde bedelsiz bir şekilde Roma’ya katılarak gerçekleştirdi.

Kaynak: Yeni Şafak