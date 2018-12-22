Galatasaray'da Kolombiya operasyonu... Cimbom, Ocak ayında kadrosuna iyi bir golcü katmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Sevilla forması giyen Luis Muriel ve Villarreal'li Carlos Bacca'dan birini kadrosuna katmakta kararlı... Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki hafta için İspanya'ya hareket ederek Sevilla ve Villarreal'li yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar iki golcüden birini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

19 MAÇTA 8 GOLE KATKI YAPTI

Sevilla'da forma giyen luis Muriel, 21 kez Kolombiya Milli Takımı'nda forma giydi. 27 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü bu sezon Sevilla'da 19 kez forma şansı yakaladı. Muriel bu maçlarda 4 gol atarken 4 de asist yaptı.

49 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Villarreal forması giyen Carlos Bacca ise 49 kez milli oldu. 32 yaşındaki golcü oyuncuun da sözleşmesi 2022 yılında bitiyor. Bacca bu sezon 17 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Takvim