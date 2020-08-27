Galatasaray'ın hazırlık maçı iptal edildi! İşte yeni rakip...
Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.
Süper Lig'e sayılı günler kala Galatasaray hazırlık maçları yaparak oyuncularını hazırlamaya çalışıyor. Sarı Kırmızılı ekibin rakipleri belli olmuştu. Ancak programda bir değişiklik oldu.
Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.