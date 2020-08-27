Süper Lig'e sayılı günler kala Galatasaray hazırlık maçları yaparak oyuncularını hazırlamaya çalışıyor. Sarı Kırmızılı ekibin rakipleri belli olmuştu. Ancak programda bir değişiklik oldu.

Galatasaray, 3 Eylül 2020 Perşembe günü Gaziantep FK ile yapacağı hazırlık maçını ligin ilk haftasın karşılaşacakları için iptal edildiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılı takım aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşılaşacak.