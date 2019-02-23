Kasımpaşa'da sezonun ilk yarısında attığı 20 golle krallık yarışında fark yapan, Galatasaray'da ise 'hayalet adam' görüntüsüne bürünen Mbaye Diagne taraftarların da tepkisini çekmeye başladı. Kasımpaşa ve Benfica maçlarında rakip kaleye isabetli şut dahi atamayan Senegalli futbolcu, penaltıdan gol attığı Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 4 maçta toplamda sadece 9 kez rakip ceza alanında topa dokunabildi.

FATİH TERİM OYUNCUSU İÇİN ZAMAN İSTEDİ

Rakip kalenin önünde topla buluşmakta oldukça zorlanan golcü futbolcu, Galatasaray forması altında bu alanda Kasımpaşa'ya oranla üçte bir oranında daha az başarılı oldu. Kasımpaşa ile maç başına 28.8 topla buluşan ve bunun ortalama 6.64'ünü rakip ceza alanında yapan Diagne'nin bu değeri Galatasaray'da 30'a 2,25 oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek sahip çıktığı Diagne için taraftarlar ise "Büyük takım oyuncusu değilmiş" yorumlarını yaptılar.

Kaynak: Sabah / Taner Karaman