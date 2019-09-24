Galatasaray’ın havası kaçtı!

Sahaya çıktığı son altı resmi maçının sadece ikisini kazanan son şampiyon Galatasaray'da işler istenildiği gibi gitmiyor. Sarı-kırmızılı takım özellikle fizik değerlerinde sınıfta kalırken, bunun faturası da ağır oldu. Takım hava toplarından, yerden ikili mücadelelere kadar çok sayıda fiziksel değerde çakıldı. İşte Galatasaray'ın dikkat çeken düşüşleri:

İKİLİ MÜCADELEDE KAYIP

Rakipleri karşısında ikili mücadele kazanmakta zorlanan Galatasaray sadece Kayseri'de fizik güçte üstünlük sağlayabildi. 3-2 kazanılan mücadelede ikili mücadele yüzdesini yüzde 55,4'e çıkaran sarı-kırmızılılar, geri kalan dört mücadelede bu üstünlüğü rakibine verdi ve birebirlerde sınıfta kaldı.

NEREDESİN LUYİNDAMA?

Geçtiğimiz sezon takımın fizik kapasitesi en yüksek isimlerinden Luyindama bu sezon eleştiri yağmuru altında. Kongolu stoper, Kasımpaşa, Denizli, Malatya ve Konya mücadelelerinde girdiği 53 ikili mücadelenin sadece 23'ünü kazanabildi. İkili mücadele kazanma yüzdesi yüzde 43'te kaldı.

'ORTADA' KALDILAR!

Rakipleri karşısında fiziksel olarak güç problemi yaşadığı istatistiklere yansıyan Galatasaray, bunun karşılığında da rakip ataklarını frenlemekte zorluk çekti. Aslan, ilk beş haftada rakiplerine 55 şut, 81 orta şansı verdi. Bu değer Galatasaray'da ise 57'ye 72 oldu.

HAVA HAKİMİYETİ YOK

Aslan hava toplarında da istediğini bir türlü bulamadı. Cimbom, Kasımpaşa (%48.1), Denizlispor (%41.7) ve Yeni Malatyaspor (%47.8) karşılaşmalarında hava topu kazanma yüzdesinde rakiplerinin gerisinde kaldı ve bu maçlarda toplam beş puan kaybetti. Fatih Terim'in talebeleri sadece Kasımpaşa'yı yendi.

SON DAKİKADA AVLANDI

Fizik problemi maçın sonlarına da yansıdı, Galatasaray 90. dakika golleriyle sarsıldı. Sarı-kırmızılılar Yeni Malatya (Guilherme 89. dk) karşısında son dakikada yeniği golle iki puandan olurken, Denizli (Rodallega 90. dk), Konya (Jonsson 90. dk) ve Kayseri (Umut 90. dk) maçlarında da son anlarda yıkıldı.

KOŞU MESAFELERİNDE ÇAKILDI

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 102 km ortalama koşu mesafesine ulaşıp en az mesafe kat eden takım olan Galatasaray'ın sorunu bu sezon da devam ediyor. Cimbom, Devler Ligi'ndeki ilk maçında ev sahibi Club Brugge'ün 103.4 km koştuğu maçta 102.4 km koşabildi.

%43

Luyindama, bu sezon performansı ile bekleneni veremezken ikili mücadele kazanma oranı %43'te kaldı.

(Sabah)