Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki tek idmanını bugün yaptı. Bu arada Sarı-Kırmızılı takımın Hatay maçı kamp kadrosu da belli oldu.

26 Şubat 2019, Salı 16:37
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Galatasaray'ın Hatayspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Hatayspor karşılaşması için bugün saat 17.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Hatay’a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Marcos Teixeira, Celil Yüksel, Muğdat Çelik.

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