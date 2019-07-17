Sparta Rotterdam forması giyen 19 yaşındaki Türk santrfor Halil Dervişoğlu için Trabzonspor ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Hollanda kulübünün ekibinin futbol A takım direktörü Henk van Stee, Algemeen Dagblad gazetesine yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılılar'ın genç golcüyü istediğini doğrularken şunları kaydetti:

"Galatasaray'la transfer görüşmesi yaptığımız doğru. Ancak daha önce söylediğim bir şeyi tekrar etmek istiyorum: Ciddi bir görüşme yapabilmemiz için kabul edebileceğimiz bir teklifin gelmesi lazım.

Şimdiye kadarsa böyle şey olmadı. Açıkçası Türk kulüplerinden bıktığımı itiraf etmek zorundayım. Öyle tekliflerle karşımıza geliyorlar ki hiçbir şey yapamıyoruz. Halil bizden ancak uygun bir bonservis bedeli karşılığında ayrılabilir. Şu an için yalnızca Premier Lig'e gidebileceğini söyleyebiliriz."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler