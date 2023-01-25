Süper Lig'de son 9 maçını kazanarak lider olarak yoluna devam eden Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için ise gaza basmaya hazırlanıyor. Ligde ilk 20 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe 'nin 4 puan önünde lider geçiren Galatasaray, transferde vitesi arttırdı.

SOL BEKTE UĞUR ÇİFTÇİ HALA İLK ADAY

Sivasspor ile Uğur Çiftçi konusunda anlaşan ancak Emre Taşdemir'i Sivas'a gitmeye ikna edemeyen Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'dan Güray Vural'ı da listesinde tutmaya devam ediyor. Uğur Çiftçi'nin hala bir numaralı aday olduğu öğrenilirken, Antalyaspor ise hala Güray Vural'ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Sivasspor ile orta yolu bulmaya çalışan Sarı-kırmızılı yönetim, Uğur Çiftçi transferine son noktayı koymak için girişimlerini hızlandıracak.

ORTA SAHAYA FLAŞ HAMLE

Galatasaray, sol bekin yanı sıra stoper ve santrfor takviyeleri de yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, sezon başında transfer etmek istediği ve Beşiktaş 'ın da teklif yaptığı Konyasporlu Amir Hadziahmetovic için devreye girdi. Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu.

KONYASPOR'UN TAVRI NET

5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ VE BURNLEY DE DEVREDE...

Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Burnley de Amir için teklifini yaptı. Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi. 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını koruyan Amir, bir buçuk yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.

G.SARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti. 25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi. (Sabah)



