Fatih Terim farkı her yerde etkisini gösteriyor... İmparator, göreve geldiği geçen sezonun devre arasından bu yana altyapıya büyük önem verirken, Galatasaray bu sezon hemen her yaş kategorisinde bu çalışmaların meyvesini topladı. Ali Yavaş önderliğindeki Galatasaray Futbol Akademisi, U14, U17, U19 ve U21’de şampiyonluk yaşadı. 16 yaş altı kategorisinde finale yükselen Galatasaray’ın gençleri, penaltılarla Trabzonspor’a boyun eğerken, U15’te ise Altınordu mutlu sona ulaştı. Yönetim dünkü kutlamalarda genç Aslanları da onore ederken, şampiyonların hepsi sahneye çağrıldı. 52 bin kişi altyapının yıldızlarını ayakta alkışladı.

Başkan tebrik etti

Başkan Mustafa Cengiz de şampiyonluk yaşayan altyapı takımlarını ve Galatasaray Futbol Akademisi’ni tebrik etti. Cengiz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, “2018-2019 sezonunda liglerini şampiyonlukla tamamlayan 14, 17, 19 ve 21 yaş altı takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutlar; bu başarıda evlatlarımıza rehberlik eden başta teknik direktörümüz Fatih Terim olmak üzere Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş’a, Futbol Akademisi İdari Menajeri Semih Egemen Ersoy’a, teknik sorumlularımıza ve akademi çalışanlarımıza tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ederim” dedi.