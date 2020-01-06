Galatasaray'ın gündeminde olan Eskişehirspor'un genç futbolcusu Jesse Sekidika, çalışmalarını bireysel olarak İstanbul'da sürdürüyor.

1996 doğumlu Jesse Sekidika, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalarına İstanbul'da devam ettiğini gösterdi. Galatasaray'ın Sekidika'yı uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katması bekleniyor. Bu sezon Eskişehirspor ile 16 maça çıkan 1,74’lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.









Bu haberi de okudular Galatasaray’da sağ kanada Jesse Sekidika