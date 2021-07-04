Galatasaray 'ın uzun süredir gündeminde yer alan Brezilyalı futbolcu Paulinho, ülkesinin basınına transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Brezilya medyasından ge.globo.com sitesine açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki orta saha, "Transferimle ilgili öncelikle benim ve ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermeliyim. Corinthians, başka bir kulüp ya da Avrupa'da bir kulüp benim için iyi olabilir. Bunu şimdilik bilmiyorum. Bizim için iyi olup olmadığına bakmam gerekiyor" dedi.









İsim vermeden gelen teklifleri açıkladı

Tecrübeli sambacı kendisine gelen teklifler ile ilgili ise isim vermeden, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, olmadı. Bir Avrupa kulübünden resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim" ifadelerini kullandı.









Bonservisi elinde

Son olarak Çin ekibi Guangzhou FC'de forma giyen Paulinho, 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle serbest futbolcu konumunda bulunuyor.