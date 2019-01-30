Galatasaray'ın gündemindeki Mitroglou’ya sert eleştiri

Adı Galatasaray’la anılan Yunan santrfor Kostas Mitroglou’ya Fransız efsane Djibril Cisse'den sert eleştiri geldi.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:29
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Galatasaray'ın gündemindeki Mitroglou’ya sert eleştiri

Fransız futbolunun eski golcülerinden Djibril Cisse, adı Galatasaray’la anılan Yunan santrfor Kostas Mitroglou’yu sert sözlerle eleştirdi.

30 yaşındaki futbolcuyu, Olympiakos günlerinden bildiğini vurgulayan Cisse, “O dönem gerçekten iyi bir golcüydü. Ancak Marsilya’da koşarken sanki sırtında 300 kilo taşıyormuş gibi bir görüntüsü var. Şu an kesinlikle bu takımın santrforu olacak kalitede ve fiziksel yapıda değil” ifadelerini kullandı.

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