Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Lokomotiv Moskova'nın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Lokomotiv ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılma ihtimali bulunan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceği konusundaki sessizliğini Rusya'da yayım yapan Sport-Express gazetesine verdiği demeçle bozdu.

Yıldız isim, takımdan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruya "Şu anda yalnızca kontratımı 30 Haziran'da sona ereceğini ve bu tarihe kadar Lokomotiv'in oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Sonrasında ne mi olur? Bunu ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Fernandes, bu sezon takımıyla çıktığı 28 maçta 3 kez fileleri havalandırırken 7 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler