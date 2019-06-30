Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile sözleşmesi sona eren İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın adı, bir süredir Galatasaray'la birlikte anılıyordu. Son olarak Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, 30 yaşındaki futbolcunun çok kısa bir süre içerisinde Sarı Kırmızılılar ile üç yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu. Bir dönem Gençlerbirliği'nde oynayan yıldız isimse konuyla ilgili olarak İsveç basınına açıklamalarda bulundu.

Ülkesi İsveç'in Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldiği 2019 Kadınlar Dünya Kupası maçlarını seyretmek için Fransa'da bulunan Türk asıllı sol kanat oyuncusu, transferiyle ilgili bir soruya "Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Ancak şu an tatildeyim ve yalnızca aileme odaklanmış durumdayım. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler