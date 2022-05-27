11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray 'da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Daha önce Eşref Hamamcıoğlu yabancı bir teknik direktörle çalışmak istediğini ifade etmişti. Dursun Özbek cephesinden ise yeni teknik direktör konusunda resmi bir açıklama yapılmazken Okan Buruk ve Nuri Şahin'in adaylar arasında yer aldığı ifade edilmişti.

İtalyan basını son günlerde Igor Tudor'un Hellas Verona'dan ayrılacağını iddia etti. Yerel kaynaklar, Hellas Verona'da sportif direktör Tony D'Amico'nun takımdan ayrılacağını ve Tudor'un da bu gelişme sonrası görevine devam etmeyeceği iddia edilmişti.

İtalyan basınından farklı kaynaklar Hellas Verona'dan ayrılmayı düşünen Igor Tudor'un Galatasaray ile görüşeceğini belirtmişti. İtalyan muhabir Nicolo Schira, halihazırda Galatasaray Sprotif Direktörü Pasquale Sensibile'nin Tudor ile göir görüşme gerçekleştireceğini iddia etti. Nicolo Schira ardından "Galatasaray'da Sensibile ve Torrent'in görevine önümüzdeki günlerde son verilecek" iddiasında bulundu.

GALATASARAY'DA GÖREV YAPMIŞTI

Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'da 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti. Tudor, Dursun Özbek başkanlığında teknik direktörlük görevine getirilmiş fakat 2017-2018 sezonunda üst üste alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti. Tudor'un yerine göreve Fatih Terim getirilmişti.

İTALYA'DAN TUDOR İDDİASI

Tudor'un Verona'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a dönmek istediği iddia edildi. Calciomercatoday'in haberine göre Verona'da sportif direktör Tony D'Amico, Atalanta'daki görevine başlamak adına takıma veda etti. Igor Tudor'un da bu ayrılık nedeniyle Verona'daki sözleşmesini kesin olarak uzatmayacağı ifade edildi. Tudor'un Galatasaray'ı düşünerek ayrılık kararı aldığı da belirtilmekte.

"GALATASARAY'A GİTMEK İÇİN AYRILACAK"

Paolo Bargiggia, Foto Ema Live'da Igor Tudor'un Galatasaray ihtimaline ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İtalyan gazeteci, "Tudor, Galatasaray'a gitmek için Verona'dan; Cioffi de Verona için Udinese'den ayrılacak" iddiasında bulundu. Şubat 2017'de Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, Aralık 2017'ye kadar Sarı-Kırmızılıları çalıştırmış ve sonrasında görevine son verilmişti. Kariyerinin devamında Udinese, Hajduk Split ve yardımcı antrenör olarak Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, bu sene Verona'nın başında sergilediği performansla da büyük takdir toplamıştı.

VERONA CEPHESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Tudor'un Galatasaray'a gitmek istediği haberlerinin ardından kulüp başkanı Maurizio Setti, Hırvat teknik adamın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. CalcioHellas'a konuşan Setti, "Şu anda teknik direktörümüz Igor Tudor. Tudor arkadaş canlısı biri. Onunla son olarak neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Yeniden görüşeceğiz. Büyük bir sükunetle gelecek hafta görüşeceğiz. İki tarafın da ortak bir noktada buluşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

VERONA İLE BAŞARILI SEZON

İtalya Serie A'da başarılı bir sezonu geride bırakan Igor Tudor, ilk 3 haftada mağlup olan Hellas Verona'da Eusebio Di Francesco'nun yerine göreve getirilmişti. Hırvat teknik adam Hellas Verona'nın başında çıktığı 35 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Tudor 35 maçlık serüvende 1.51 puan ortalaması yakaladı.

(Skorer)