Galatasaray , uzun süredir devam eden golcü arayışında listenin ilk sırasında yer alan Mauro Icardi için girişimlerini sürdürürken, Arjanyinli golcüde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gianluigi Longari'nin haberine göre Galatasaray ile Mauro Icardi, anlaşmaya varmak için görüşmeleri sürdürüyor.

Icardi beklemek istiyor

Ancak Arjantinli golcü, Avrupa transfer döneminin bitişine kadar beklemek istediği için Sarı-Kırmızılı ekipten kendisine sunulan teklifi henüz kabul etmiş değil.

Satın alma opsiyonu

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınının önde gelen birçok kuruluşu, transferin artık bitme noktasına geldiğini yazmış, haberlerde Sarı-Kırmızılılar’ın, Icardi’yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını ödeyeceği kaydedilmişti.

2020'de Inter'den, PSG'ye 50 milyon Euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki forvet, iki sezonda Fransız devinde 92 maça çıkıp, 38 gol, 10 asistle oynadı.



