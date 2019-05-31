Babası Gheorghe Hagi'nin teknik direktörü ve aynı zamanda sahibi olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin adı, bir süredir Avrupa'nın önemli kulüpleriyle birlikte anılıyordu. Baba Hagi, Galatasaray'ın da transfer gündemini meşgul eden 20 yaşındaki yetenekli futbolcu hakkında dün gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Ülkesi Romanya'da yayın yapan Telekom Sport adlı televizyon kanalına konuşan Karpatların Maradona'sı, "Artık Ianis'in transferini bitirmeye çok yakınız. Onun için Ajax'ta oynamak bir rüyaydı. Kendisi, benim için Xavi'nin Rumen versiyonu." ifadelerini kullandı. Genç yetenek, bu sezon takımıyla çıktığı 39 maçta 14 kez fileleri havalandırmış ve 8 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler