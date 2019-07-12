Babası Gheorghe Hagi'nin hem teknik direktörü hem de sahibi olduğu Viitorul'da forma giyen Ianis Hagi'nin yeni takımı belli oldu. Yaz transfer döneminde adından en çok söz ettiren futbolcular arasında yer alan 20 yaşındaki Rumen futbolcu, dün akşam Belçika şampiyonu Genk ile sözleşme imzalamak üzere şehre geldi.

Daha önce bizzat Viitorul Başkanı Gheorghe Popescu tarafından Barcelona'dan teklif aldığını duyurulan genç 10 numaranın sağlık kontrolünden geçtikten sonra uzun süreli bir sözleşmenin altına imza atması bekleniyor. Bonservisi için 10 milyon euro dolaylarında bir meblağın konuşulduğu Ianis, Romanya'dan başka bir ülkeye transfer olan en pahalı oyuncu olarak da kayıtlara geçecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler