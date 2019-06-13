Sevilla'daki sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan ve adı bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Arjantinli futbolcu Ever Banega, hakkında çıkan dedikodularla ilgili olarak ilk kez konuştu. Altyapısından yetiştiği Boca Juniors'un da talip olduğu öne sürülen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu yaz başka bir kulübe gideceğine yönelik iddialara ülkesinde cevap verdi.

Arjantin'de yayın yapan Canal 3 televizyonuna açıklamalarda bulunan yıldız isim, "Yarın neler olacağını bilmesem de kariyerime kesinlikle Sevilla'da devam edeceğim. Kulüple kontratım devam ediyor ve burada mutluyum." ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncunun Endülüs ekibiyle yeni sözleşme imzalama konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı konuşuluyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler