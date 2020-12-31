Atletico Madrid ile olan sözleşmesini fesheden Diego Costa için transfer iddiaları bitmiyor. Galatasaray 'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği iddia edilen Diego Costa için son olarak Tottenham'ın devreye girdiği ifade ediliyor.

La Razon'un haberine göre Jose Mourinho, daha önce çalıştığı Diego Costa'yı kadrosunda görmek istiyor. İkili daha önce 2014-15 sezonunda Chelsea'de birlikte çalışmışlar ve oldukça başarılı olmuşlardı.

Daha önce İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Raul Jimenez'in yerine bir golcü arayışında olan Wolverhampton'ın Diego Costa ile ilgilendiği belirtilmekteydi.